이낙연 “추미애, 검찰개혁 초석 놨다”

김종인 '코로나19 백신 스케줄 재보선에 맞췄다' 의혹 제기에

"정부 흔들기 도 넘어" 비판도

[아시아경제 전진영 기자] 이낙연 더불어민주당 대표는 18일 추미애 법무부 장관이 문재인 대통령에게 사의를 표명한 것에 대해 “추 장관은 우리 사회 오랜 숙원이었던 검찰개혁을 이루려 했고 초석을 놨다”고 평가했다.

이 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “검찰개혁 이제 시작”이라며 이같이 밝혔다.

그는 “검찰이 국민의 우려를 받는 잘못된 의식과 문화를 시정하고 국민의 신뢰받는 국민의 검찰로 발전하도록 개혁을 지속해야한다”며 “대한민국 민주주의는 지금의 진통을 극복하고 더욱 공고해질 것이라고 확신한다”고 강조했다.

이 대표는 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 전날 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신과 지원금 스케줄을 내년 재보선에 맞췄다는 소문이 돌고 있다”고 밝힌 것에 대해서 “코로나19 방역을 놓고 야당의 정부 흔들기가 도를 넘고 있다”고 지적했다.

이어 “과도한 정부 흔들기는 국민의 불안을 키우고 국민과 정부의 틈을 벌려 방역의 성공을 방해할 수 있다”며 “지금은 여야를 떠나 국가의 모든 역량을 모아 국난을 극복해야할 때”라며 야당의 협조를 당부했다.

