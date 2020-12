진원생명과학, 25억원 규모 플라스미드 DNA 공급계약 체결

[아시아경제 이준형 기자] 진원생명과학 진원생명과학 011000 | 코스피 증권정보 현재가 25,000 전일대비 200 등락률 +0.81% 거래량 619,718 전일가 24,800 2020.12.18 10:25 장중(20분지연) 관련기사 진원생명과학, 주가 2만 5000원.. 전일대비 -1.38%진원생명과학, 주가 2만 5050원.. 전일대비 -4.21%진원생명과학, 주가 2만 6500원.. 전일대비 -3.99% close 은 미국 바이오업체와 25억원 규모의 플라스미드(Plasmid) DNA 공급계약을 체결했다고 18일 공시했다.

계약금액은 지난해 연결 기준 매출액(412억원) 대비 6%다.

계약기간은 2022년 1월31일까지다. 경영상 비밀유지에 따라 계약상대방은 2030년 12월18일까지 공시를 유보한다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr