신한카드, 그린 모빌리티 캠페인2 추진…"전기버스 확대"

전기버스 판매될 때마다 일정 금액 적립해 환경단체에 기부

기부금은 도심 공원 내 신한카드 에코존 구축 등 사용

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 전기버스 판매 일정액을 기부하는 '그린 모빌리티 캠페인2'를 실시한다고 18일 밝혔다.

이 캠페인은 전기차와 전기버스 등 친환경 교통의 보급 확대를 지원하고 탄소 배출 저감을 위한 활동으로, 신한금융그룹이 기후변화에 선제적으로 대응하기 위해 주요 핵심전략으로 추진 중인 '제로 카본 드라이브 전략'을 친환경 교통시장에 접목하는 프로그램이다.

신한카드는 올해 연말까지 전기버스 판매 1대당 10만 그린 마일리지 (1마일리지=1원)를 적립해 이를 환경단체에 기부할 계획이다. 기부금은 도심 공원 내 신한카드 에코존 구축 등에 사용될 예정이다.

신한카드 에코존은 친환경 라이프를 실천하는 그린 컨슈머가 적립한 에코 기부 포인트와 신한카드 그린 캠페인 기부금으로 도심 속 건강한 공원과 녹색 지구를 만들어가는 지속가능(ESG) 프로젝트로, 서울그린트러스트와 함께 서울숲에 신한카드 에코존을 구축할 예정이다.

신한카드는 앞서 전기차 보급 확대를 위해 푸조 전기차가 판매될 때마다 일정 금액을 국내 친환경 단체에 기부하는 '푸조 EV-신한카드 그린 모빌리티 캠페인'을 실시했으며, 고객의 호응에 힘입어 'DS EV-신한카드 그린 모빌리티 캠페인'을 추가로 실시한 바 있다.

신한카드 관계자는 "이번 그린 모빌리티 캠페인을 통해 실생활에서 더 많은 분들이 탄소 감축 노력에 관심을 가졌으면 한다"며 "앞으로도 신한금융그룹의 '제로 카본 드라이브 전략'과 연계해 다양한 친환경 경영 활동을 전개해 나갈 예정이다"라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr