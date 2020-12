[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 17일 시청에서 유니세프 아동 친화 도시 조성을 위한 ‘아동친화도시 추진단’ 회의를 개최했다.

아동친화도시 추진단은 강덕출 부시장을 단장으로 아동 관련 정책을 추진하는 31개 부서 부서장이 실무진이다.

이번 회의에서는 아동친화도시 인증 추진 사항, 관련 190개 사업에 대한 모니터링, 내년도 아동친화도시 조성 사업에 대해 논의했다.

강 부시장은 “김해시가 아동뿐만 아니라 모든 시민이 행복한 도시가 되기 위해서는 추진단의 역할이 매우 중요하다”며 “단순히 아동이 많은 도시가 아닌 ‘아동들이 살기 좋은 도시로 만들 수 있을까’라는 고민을 해야 한다”고 말했다.

