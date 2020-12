KB금융, 서울시와 핀테크 육성 위한 업무협약

스타트업 사업 확장 및 해외진출 지원 등

핀테크 생태계 활성화 위해 적극 협력해 나갈 예정

[아시아경제 박선미 기자] KB금융그룹은 17일 핀테크 스타트업의 성장 및 활성화를 위해 서울특별시와 ‘핀테크 기업 지원을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

KB금융과 서울시는 민관 네트워크의 협업 시너지를 바탕으로 우수한 핀테크 기업들을 효율적으로 발굴하고 육성하기로 했다. 이를 위해 양 기관의 스타트업 지원센터인 ‘KB이노베이션허브’와 ‘서울시 서울핀테크랩’은 서로가 보유한 우수 스타트업들간의 교류와 협업이 활발히 이루어질 수 있도록 지원하고, 해외진출 프로그램에 함께 참여하는 등 핀테크 기업 생태계의 활성화를 위해 적극 협력해 나갈 계획이다. ‘서울핀테크랩’ 안에 KB이노베이션허브와 스타트업을 위한 사무 공간도 마련될 예정이다.

KB금융 관계자는 “이번 협약을 통해 KB금융의 사업화 지원 노하우와 서울시가 가진 풍부한 국내외 네트워크가 결합해 우수 핀테크 기업들에게 실질적인 사업 확장 기회와 투자 유치를 지원하는 계기가 될 수 있을 것”이라고 설명했다.

한편, 11월말 기준 KB금융과 함께 혁신적인 서비스 창출에 도전하는 스타트업인 ‘KB스타터스’는 총 111개사에 달한다. KB금융과의 누적 업무제휴는 총 167건, KB금융 누적 투자액은 총 509억원에 달한다.

