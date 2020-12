서울 어제하루 확진자 423명 '역대 최다'

[아시아경제 조인경 기자] 서울에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세가 더 거세지면서 하루 신규 확진자 수가 처음으로 400명을 넘어섰다.

서울시는 17일 0시 기준 코로나19 확진자 수가 전날보다 423명 늘어 누적 확진자 수는 총 1만3458명이라고 밝혔다.

이는 서울의 하루 확진자 수로는 역대 최다 기록이다. 종전 최고치는 지난 12일의 399명이었다.

이날 신규 확진자는 해외 유입 3명을 제외한 420명이 지역 감염, 즉 국내 발생이었다.

용산구 건설현장 12명, 강서구 성석교회 9명, 종로구 파고다타운 5명, 구로구 요양병원 3명, 중구 콜센터Ⅱ 2명, 송파구 교정시설 2명 등의 확진자가 추가됐다.

또 기타 집단감염 10명, 기타 확진자 접촉 218명, 다른 시·도 확진자 접촉 29명이 각각 발생했고 감염경로를 알 수 없는 확진자는 128명 늘어났다.

서울의 코로나19 사망자는 하루만에 5명 늘어나 누적 125명이 됐다.

현재까지 완치 판정을 받고 퇴원한 사람은 7921명, 격리 치료 중인 환자는 5412명이다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr