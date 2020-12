윤석열 '자진사퇴' 압박나선 민주당

秋 향해선 "검찰개혁 큰 성과 남겼다" 존경

"秋 사의 표명에 이어 尹도 자진사퇴 해야" 여론 우세

[아시아경제 전진영 기자] 문재인 대통령이 16일 윤석열 검찰총장에 대한 법무부 징계위원회 결정을 재가한 것과 관련, 더불어민주당은 윤 총장의 자진사퇴를 거론하며 압박에 더욱 나서는 모양새다. 추미애 법무부 장관이 같은 날 문 대통령에게 사의를 표명한 것에 대해선 "검찰개혁에 큰 성과를 남겼다"며 존경의 메시지를 내놨다.

민주당은 추 장관의 결단을 향해서는 고위공직자범죄수사처(공수처) 출범 등 검찰개혁에 앞장선 사람이라고 존경을 표했다. 김태년 원내대표는 17일 오전 국회에서 열린 정책조정회의에서 "추 장관이 사의를 표했다. 검찰 개혁을 강력히 추진했는데, 결단에 대해서 경의를 표한다"고 밝혔다. 김 원내대표는 이어 "과거의 특권을 내려놓고 국민의 검찰로 나가는 개혁은 누구도 막을 수 없는 시대적 흐름"이라며 "검찰도 새롭게 출발하는 계기가 되길 바란다"고 강조했다.

허영 민주당 대변인도 전날 추 장관의 사의 표명 뒤 브리핑을 통해 "검찰개혁과 권력기관 개혁의 역사적 초석을 놓은 추 장관의 결단에 깊은 존경의 마음을 표한다"고 전했다. 반면 윤 총장 재가 결정에 대해선 "헌정사상 최초로 정직 2개월 징계를 받은 검찰총장으로 남게 됐다"며 "임명권자인 대통령이 재가한 만큼 공직자답게 그 결과를 겸허히 받아들여야 한다. 검찰 개혁의 필요성이 더욱 분명해졌다"고 목소리를 높였다.

이처럼 이번 재가 결정은 윤 총장을 임명한 임명권자의 승인인 만큼 민주당은 윤 총장도 이에 대한 정무적 판단을 내려야한다고 보고 있다. 당 내에선 추 장관의 사의 표명에 이어 윤 총장이 자진사퇴하는 모양이 돼야 한다는 여론이 우세하다.

민주당 지도부의 한 의원은 이날 아시아경제와의 통화에서 "본인과 검찰 조직을 위해서도 자진사퇴가 맞다"며 "대다수 국민들도 두 사람의 갈등에 대해서 둘 다 물러난 뒤 새로 시작했으면 좋겠다는 생각을 많이 가지고 있다. 징계 불복 소송 등은 임명권자의 뜻을 거스르는 본인의 입지만 좁아지는 행동"이라고 강조했다.

전날 우상호 의원도 징계위원회의 윤 총장에 대한 '2개월 정직' 처분을 두고 "국민 앞에 부끄럽지 않으려면, 남은 것은 자진사퇴뿐"이라며 "국민을 더는 피곤하게 하지 말라. 검찰총장이라는 자리에서 정치하지 말고 나와서 본인의 뜻을 이루시라"고 비판했다.

한편 추 장관의 사의 표명으로 정치권에서는 벌써부터 차기 법무부 장관 후보 군불떼기도 시작됐다. 하마평에는 민주당 영입인재 출신의 초선 소병철 의원이 오르고 있다. 소 의원은 2017년 차기 검찰총장 후보기도 했다.

