KT·관악구·서울대, '관악S밸리' 조성한다

[아시아경제 구채은 기자] KT가 관악구, 서울대학교와 함께 벤처창업 클러스터인 ‘관악S밸리’를 조성한다. 관악구를 미국의 실리콘밸리, 중국의 중관촌과 같은 창업중심지로 만든다는 취지다.

16일 KT는 관악구, 서울대와 이같은 내용의 업무협약(MOU)을 맺었다. ‘관악S밸리’ 조성 사업은 관악구에 아시아 최대 스타트업 육성 클러스터를 만드는 사업이다. KT는 관악구에 ▲벤처 발굴과 유치 ▲벤처 인프라 확대 ▲서울대 학생과 교수 등 우수 인적자원 투입 ▲ 역량강화 교육 제공 ▲벤처 투자 연계 등을 지원한다. 아울러 중소벤처기업부에서 지원하는 ‘사내벤처 프로그램’ 참여를 통해 KT 창업경진대회에서 선발된 스타트업에게 다양한 혜택을 부여할 계획이다.

구현모 KT 대표는 “혁신창업국가를 핵심으로 하는 국가 정책에 KT가 기여하게 되어 매우 기쁘다”며 “KT의 인큐베이션, 관악구의 정책적 지원, 서울대의 인적 지원 등의 힘을 모으면 혁신창업의 효과가 경제 전반으로 퍼져나갈 수 있을 것”이라고 말했다. 박준희 관악구청장은 “이번 협약으로 국내 최고 대학인 서울대와 대한민국 정보기술을 선도하는 KT와의 상호협력체계 구축을 공고히 함으로써 관악S밸리 사업 추진에 더욱더 박차를 가하게 됐다"고 강조했다. 오세정 서울대 총장은 "관악 S밸리 내 서울대, 관악구, KT의 참여는 지역-대학-산업이 연계된 혁신 창업 클러스터 조성을 위한 모멘텀이 될 것"이라고 전했다.

