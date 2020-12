[클릭 e종목]“롯데칠성, 연말연시 불확실성에 따른 주가 조정은 매수 기회”

[아시아경제 구은모 기자] 롯데칠성의 펀더멘털이 개선되고 있다. 음료와 주류 모두 시장 수요는 아직 부진하지만 3분기에 주류 부문의 원가율 개선이 강하게 나타났기 때문이다. 향후 음료·주류 시장의 수요 회복, 제품 믹스 개선, 맥주 가동률 개선 가능성을 감안한다면 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산에 따른 주가 조정은 중장기적인 관점에서 매수 기회로 접근할 필요가 있다는 분석이다.

롯데칠성의 3분기 연결 기준 영업이익이 전년 동기 대비 증익으로 전환하면서 펀더멘털 개선에 대한 기대감이 강해지고 있다. 박상준 키움증권 연구원은 17일 보고서에서 “음료는 유동인구 감소와 방문외식 채널 수요 부진으로 실적이 부진한 흐름이지만 주류는 판촉비 절감, 재고 효율화, 맥주 신제품 출시를 통해 원가율이 개선되고 있는 흐름”이라고 설명했다.

다만 최근 코로나19 재확산으로 인해 4분기 실적 가시성은 매우 낮다는 평가다. 10~11월 음료·주류 수요 반등에도 불구하고, 매출 비중이 높은 12월 수요가 부진할 가능성이 높기 때문이다. 하지만 박 연구원은 “코로나19의 확산 강도가 완화되고, 내년에 백신 접종에 따른 기대감이 강해질 수 있다는 점을 감안한다면 롯데칠성은 컨택트 전환에 따른 수혜주가 될 수 있다”고 봤다.

음료는 향후 탄산음료·커피·생수 중심으로 매출 회복과 제품 믹스 개선이 기대된다는 평가다. 박 연구원은 “롯데칠성의 주력 제품인 사이다는 콜라 대비 배달외식 비중이 낮아서 올해 매출 감소율이 컸던 편”이라며 “커피·생수도 유동인구 감소로 시장 수요가 약했고, 소용량 제품 판매 비중이 줄어서 제품 믹스도 악화됐다”고 설명했다. 그러면서 “사이다가 롯데칠성 제품 중에서 수익성이 가장 높은 편이고, 소용량 제품의 평균판매단가(ASP) 레벨이 높다는 점을 감안한다면 내년도 매출 회복과 제품 믹스 개선 가시성이 높다”고 전망했다.

주류는 원가율 개선과 판촉비 절감 효과가 지속되는 가운데 맥주 가동률 개선을 위한 다양한 전략을 검토하고 있다. 아울러 올해 부진했던 시장 수요가 내년에 회복될 수 있는 점을 감안한다면 실적 개선의 가시성이 높은 편이다.

투자의견은 ‘매수’를 유지하고, 목표주가는 15만원으로 상향 조정했다. 박 연구원은 “컨택트 전환에 따른 음료·주류 시장 수요 회복과 롯데칠성의 수익성 턴어라운드를 감안한다면 업황 회복 국면에서 롯데칠성의 이익 증가율이 비교적 강하게 나타날 것”이라며 “최근 코로나19 재확산에 따른 주가 변동성은 중장기적인 관점에서 매수 기회가 될 것”이라고 평가했다.

