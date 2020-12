[아시아경제 김봉주 기자] 배우 이범수 아내 이윤진이 일상을 공유했다.

이윤진은 16일 자신의 SNS에 "알찬 화요일"이라는 글과 함께 사진을 올렸다.

사진에서 이윤진은 딸·아들과 친구들을 위해 돈가스를 튀겨 대접했다.

이어진 사진에서 이윤진은 명품 가방이 가득한 옷방에서 방을 정리하는 듯한 모습이다.

한편 이윤진은 2010년 이범수와 결혼해 슬하에 딸 소을 양, 아들 다을 군을 뒀다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr