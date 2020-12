‘은퇴금융 토크콘서트’로 행복한 노후 준비하세요

한국주택금융공사, 은퇴설계 금융·부동산 정보 온라인 서비스

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 금융과 부동산 중심으로 은퇴 이후 삶을 설계하는 토크콘서트 프로그램이 등장해 눈길을 끈다.

한국주택금융공사(HF, 사장 이정환)는 안정적인 은퇴설계와 노후생활에 도움을 주기 위해 금융·부동산 정보를 제공하는 ‘은퇴금융 토크콘서트’를 온라인으로 진행한다고 16일 밝혔다.

토크콘서트는 ‘사회적 거리두기’에 맞춰 비대면·온라인 방식으로 진행된다.

▲정재기 FLP 컨설팅 센터장의 ‘은퇴 이후 효율적인 재무설계’ ▲서정렬 영산대 교수의 ‘은퇴 이후 다양한 자산관리’ 등 은퇴금융과 부동산 전문가 특강으로 구성돼 있다.

은퇴준비에 관심 있는 국민은 무료로 수강할 수 있다. HF공사 홈페이지나 HF공사 유튜브 계정에서 시청할 수 있다.

HF공사 측은 “이번 콘서트가 은퇴 이후의 안정적인 삶을 설계하는 데 도움이 되길 바란다”면서 “공사는 앞으로도 국민의 행복한 노후생활을 지원하기 위해 다양한 금융교육을 제공하도록 하겠다”고 말했다.

HF공사는 이밖에 코로나19 대응과 한국판 디지털 뉴딜정책에 부응하기 위해 오프라인 금융교육인 ▲은퇴금융아카데미 ▲오픈캠퍼스 ▲재밌지예 등의 다양한 프로그램을 온라인으로 진행했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr