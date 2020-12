신협 "신축 연수원 랜선 집들이 참여하고 상품권 받으세요"

[아시아경제 김효진 기자]신협중앙회는 대전 유성구 소재 신협중앙연수원의 신축 개관을 맞아 랜선 집들이 이벤트를 실시한다고 16일 밝혔다.

이번 이벤트는 오는 21일까지 실시하며 참여자는 신협중앙회 공식 유튜브 및 블로그를 통해 랜선 집들이 영상을 시청한 후 축하 댓글을 남기면 된다.

신협은 이번 이벤트를 통해 상품원 1만원 권을 증정할 예정이다. 당첨자는 추첨을 통해 선정되며, 오는 23일 신협 공식 블로그를 통해 발표된다.

김윤식 신협중앙회장은 “신협중앙연수원의 원훈인 ‘스스로, 더불어, 앞으로’는 한사람의 열 걸음보다 열사람의 한 걸음을 귀히 여기셨던 신협 선구자의 정신이 고스란히 담겨있다”며, “새로운 신협중앙연수원을 통해 수치보다 가치를 추구하는 신협의 아름다운 정신이 널리 확산되기를 기대한다”고 말했다.

한편 새롭게 탄생한 신협연수원은 규모 확대를 통해 교육희망자의 수요를 충족시키며 다양한 교육환경을 제공한다. 총 1200여 명을 수용 가능한 다목적홀과 넓은 도서관은 교육희망자들에게 쾌적한 교육환경을 제공한다.신협의 정신을 전하는 연수공간인 강의동은 350석 규모에 300인치 LED 멀티미디어 화면을 갖춘 대강당, 대강의실, 중강의실, 전산실습실 등 각종 멀티미디어 교육을 위한 최신 강의시설을 구비했다.

