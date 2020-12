산청군, 대한민국 대표 과일 산청 곶감 판매 시작

위생적 유통, 100% 규격 포장 제품만 경매



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군이 5년 연속 대한민국 대표 과일로 선정된 ‘산청 고종시’로 만든 곶감을 15일 유통센터에서 첫 경매를 시작했다.

첫 경매를 시작으로 내년 2월 2일까지 매주 화·금요일 경매가 진행된다.

올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 매년 개최하던 초매식은 생략하고 이재근 산청군수와 심재화 군의회의 장, 박충기 군농협 조합장 등 소규모 인원만 첫 경매에 참석했다.

코로나와 미세먼지 차단을 위해 올해부터 산청 곶감 경매에는 100% 규격 포장된 제품(곶감, 감말랭이)만 입점할 수 있다.

산청 곶감은 조선 시대에는 임금께 올리는 진상품으로 쓰였으며, 2010년 영국 엘리자베스 여왕에게 선물로 전달해 감사 편지를 받기도 했고 최근 청와대 선물용뿐 아니라 국빈만찬 후식으로 사용되고 있다.

국립농산물 품질관리원의 품질인증과 경남도 추천 QC 마크를 획득한 지역 특산품이며 곶감으로서는 최초로 2006년 지리적 표시제에 등록했다.

군 관계자는 “대한민국 명품 곶감으로 자리매김한 지리산 산청 곶감의 명성을 유지하기 위해 위생적이고 안전한 고품질 곶감 생산 기반을 단단히 하고 있다”며 “올해 온라인으로 진행되는 산청곶감축제를 통해 곶감의 참맛을 즐겨 보시길 바란다”고 말했다.

군은 축제의 재미를 더하기 위해 남녀노소 누구나 참여할 수 있는 전국 주부 가요열창, UCC 공모전, 사진 경연, 지리산 산청 곶감 7행시 백일장, 추억의 앨범 공모전 등 다양한 온라인 이벤트도 함께 준비한다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr