수원시재향군인회, 코로나 방역 힘 보태

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 수원시재향군인회가 수원지역 곳곳에서 코로나19 방역 활동을 전개하고 있다.

수원시재향군인회 회원 10여 명은 지난 10월부터 매주 방역복ㆍ전동방역기ㆍ수동분무기 등 전문 방역 장비를 활용해 다중이용시설 등 사람이 많은 장소를 순회하며 방역 활동을 펼치고 있다.

지금까지 방역활동에 투입된 지역은 인계동 향군빌딩(10월22일), 원천동 아파트 단지(11월13일), 매탄동 신남경로당(11월19일), 신풍동 상가(11월25일), 원천동 상가(12월7일) 등이다.

수원시재향군인회는 이달 말까지 관내 노인복지관 등 코로나19 취약계층 이용 시설, 유동 인구가 많은 다중이용시설 등에서 방역 활동을 이어갈 계획이다.

김영경 수원시재향군인회 회장은 "최근 수도권을 중심으로 코로나19가 빠르게 확산되고 있어 지역 방호가 필요한 상황"이라며 "많은 시민이 이용하는 주요 시설을 방문해 꼼꼼하게 방역하겠다"고 강조했다.

수원시재향군인회는 지난 9월 수원역 일원에서 '코로나19 마스크 착용 의무화 캠페인'을 전개하는 등 코로나19 예방을 위한 활동에 앞장서왔다.

