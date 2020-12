[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주·전남지역은 오는 16일까지 눈이 내릴 것으로 예보됐다.

특히 전남 서해안을 중심으로 많은 눈이 내릴 것으로 보인다.

14일 광주지방기상청에 따르면 이날부터 오는 16일까지 예상 적설량은 5~20㎝(많은 곳 30㎝ 이상)다.

같은 기간 비소식도 예보됐다. 예상 강수량은 5~30㎝다.

기온도 점차 낮아져 15~16일에는 영하권에 머물며 추울 것으로 예상된다 .

아침 최저기온은 15~16일 동일하게 -8~-2℃ 분포를 보이겠다.

낮 최고기온은 15일 -1~3℃, 16일 0~3℃로 사이가 되겠다.

