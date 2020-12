아이즈비전, 브레인콘텐츠 주식 1200만주 취득

[아시아경제 송승윤 기자] 코스닥 상장사 아이즈비전 아이즈비전 031310 | 코스닥 증권정보 현재가 3,930 전일대비 45 등락률 -1.13% 거래량 101,792 전일가 3,975 2020.12.14 15:30 장마감 관련기사 아이즈비전 "3분기 영업익 전년比 흑자전환…수익성 위주 전략"아이즈비전, MVNO(가상이동통신망사업자) 테마 상승세에 6.33% ↑아이즈비전, MVNO(가상이동통신망사업자) 테마 상승세에 1.65% ↑ close 은 콘텐츠업체 브레인콘텐츠 브레인콘텐츠 066980 | 코스닥 증권정보 현재가 595 전일대비 13 등락률 +2.23% 거래량 8,990,259 전일가 582 2020.12.14 15:30 장마감 관련기사 《시선집중》 주식고수들이 선택한 종목, 이제 공개합니다! [e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일브레인콘텐츠, 스와니코코 주식 308만주 처분 결정 close 의 주식 1200만주를 132억원에 취득한다고 14일 공시했다.

주식 취득 뒤 브레인콘텐츠에 대한 아이즈비전의 지분율은 7.6%가 된다. 주식 취득 예정일은 내년 2월 5일이다.

아이즈비전은 이번 주식 취득의 목적에 대해 "신규사업 추진 및 사업다각화를 통한 기업 경쟁력 강화"라고 설명했다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr