함안군, 정부 합동평가 대비 4차 추진상황 보고회

부서별 실적 확인·점검해 목표 달성 위한 마지막 점검

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 함안군이 14일 군청 2층 소회의실에서 김준간 부군수 주재로 정부합동평가 대비 4차 추진상황 보고회를 개최했다.

정부합동평가는 행정안전부가 중앙부처와 함께 지방자치단체에서 수행하는 국가위임사무, 국가주요시책 추진성과 등 행정역량에 대해 매년 평가하는 제도다.

이번 보고회는 11월 말까지 추진된 부서별 실적을 확인·점검해 목표 달성을 위한 대책을 마련하는 마지막 점검 보고회다.

이날 보고회에서는 12월 현재까지 지표별 애로사항 청취 후 연말까지 목표가 달성할 수 있도록 실적제고 방안을 모색했다.

김 부군수는 "군민들에게 더 나은 행정서비스를 제공할 수 있도록 정부합동평가에 대비해 행정역량을 집중할 것"을 당부했다.

한편 군은 올해 합동평가 목표 달성을 위해 성과향상 자체 계획을 수립해 추진상황 보고회 3회, 지표담당자 맞춤형 교육 2회, 전문가 맞춤형 컨설팅 2회 등을 추진했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr