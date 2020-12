나를 찾아 비상하는 서초여성들 이야기...

2020년 나비코치아카데미 온라인 수료식 개최

[아시아경제 박종일 기자] 서초구(구청장 조은희)는 지난 11일 2020년 나비코치아카데미 온라인 수료식을 개최했다.

수료식은 온라인 화상 Zoom으로 ▲구청장 및 교수진 축사 ▲1분 토크 소감나눔 ▲수료증 및 수료생 선물사진 공개 ▲수료생의 특별 악기연주 공연 순으로 진행됐다.

5기 심화과정 수료생 17명과 6기 기본과정 수료생 23명을 비롯 한양여대 임혜경, 김정아, 류병진 교수 등이 참석, 자리를 빛냈다.

올해 교육은 코로나19로 인해 ‘위기를 기회로, 디지털 맘이 되는 길’이라는 주제로 상반기 심화과정과 하반기 기본과정이 동시에 9월부터 12월초까지 온라인 화상으로 진행됐다.

양승남 5기 서초 나비코치단 기장은“서초 나비코치아카데미를 수강하면서 서초구민이라는 자부심이 생겼고, 배운 코칭을 잘 활용, 세상에 선한 결과로 보답하고 싶다”고 말했다.

박혜진 6기 기본과정 수강생은 “코칭교육으로 인해 내 삶의 변화가 일어났고, 심화과정이 벌써부터 기다려진다”고 소감

을 밝혔다.

구는 2015년부터 한양여자대학교 산학협력단과 함께 결혼과 육아로 접어 두었던 여성들의 꿈을 찾아주고 사회적 역할을 하도록 돕는 ‘서초 나비코치아카데미’ 교육과정을 개설했다.

‘나를 찾아 비상하는 서초 여성들의 이야기’라는 뜻에서 ‘나비코치’라는 이름이 붙여졌고, 삶의 균형, 만족감 향상, 인간관계 개선 등 코칭을 통해 숨겨진 자신의 역량을 개발할 수 있도록 지원한다.

또, 구는 ‘서초 나비코치단’을 구성해 외부 자원봉사 활동 등 다양한 분야에서 사회 참여를 할 수 있도록 지원했다.

올해로 5년째인 ‘서초 나비코치아카데미’를 통해 약 189명의 수료생(기본과정 기준)을 배출했다. 수료생의 약 50%가 예전 경력을 다시 이어 재취업에 성공했다. 부모코칭 전문가, 진로코칭 강사, 인성교육 강사, 심리상담사, 작가, 비영리단체 활동가 등 여러 분야에서 활약하고 있다.

구는 내년 3월 제6기 ‘서초 나비코치 아카데미’ 심화과정을 운영할 예정이다.

특히 심화과정은 '부모코칭 전문 과정'으로 자녀의 기질과 심리상태 이해 등을 다루는 이론수업부터 코치진과 함께 부모코칭 기술을 개발하기 위한 맞춤형 실습과 훈련이 병행돼 진행된다.

조은희 서초구청장은 “예전 경력단절여성으로 겪었던 어려움을 서초 여성들에게 되풀이하지 않게 하고 싶은 제 마음을 담았다” 며 “앞으로도 서초 여성들이 꿈을 찾아 훨훨 날아오르도록 모든 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

