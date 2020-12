충남, ‘일본식→우리말’ 지명 복원추진

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 일본식 지명을 우리말 지명으로 바꾸는 복원사업을 추진한다.

도는 14일 도청에서 ‘일본식 지명 등 조사 연구용역’ 완료 보고회를 가졌다고 밝혔다. 보고회에는 역사·지리·국어 등 분야별 전문가와 시·군 지명업무 담당자 등이 첨석했다.

연구용역은 일제강점기 시대 만들어진 일본식 지명을 조사해 일제 잔재를 청산하고 지역 지명에 전통성과 역사성을 정립하기 위해 진행됐다.

올해는 아산·금산·서천 등 3개 시·군의 자연·인공지명 6043건을 조사했다. 일제강점기 전·후 문헌조사와 지역별 이장, 원로 인터뷰 등 현지조사를 병행하는 방식이다.

이 결과 도는 이들 지역에서 사용되는 자연·인공지명 중 한자 왜곡·단순화 등 일본식 의심지명 141건과 도시개발 등으로 변화된 지역 또는 같은 지명이 반복 제정된 폐기·중복지명 381건을 찾아냈다.

또 아직까지 지명이 고시되지 않은 미고시 지명 3889건에 대한 지명 유래 전량을 조사함으로써 지명을 정비할 수 있는 기반을 마련했다.

이를 토대로 도는 향후 자문검토위원회와 각 시·군 주민들의 의견을 청취해 지역 전통과 역사성을 반영한 지명을 정하고 시·군, 도, 국가 지명위원회를 거쳐 정비대상 지명을 심의·의결할 계획이다.

지명 복원사업은 내년 보령·논산·계룡과 부여·청양·홍성 등지로 확대돼 총 1만647건을 조사하고 일본식 지명 사용 여부를 파악해 정비하는 것으로 계속될 예정이다.

도 관계자는 “지명은 지역 간, 주민 간 갈등을 초래할 수 있어 신중한 접근이 요구된다”며 “이를 감안해 도는 각 시·군과 협업해 내년에도 지명 복원사업을 지속해 나갈 계획”이라고 말했다.

