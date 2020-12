[아시아경제 박종일 기자] 김영종 종로구청장은 지난 11일 종로구 생활치료센터 준비현장을 방문해 현장 대응상황과 시설 안전을 점검하고 의료진 등 관계자들을 격려했다.

구는 코로나19 확진자 증가에 따른 병상 부족을 해소하기 위해 감염자 생활치료센터를 긴급하게 마련해 운영 준비를 마쳤다.

김영종 구청장은 “코로나19의 지역 확산을 막기 위해 예방과 방역에 총력을 기울이고 있다. 나와 사랑하는 가족, 이웃의 건강을 지키기 위해 우리 모두가 힘을 모아야 할 때”라고 전했다.

