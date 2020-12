국민의힘 “내년 상반기 접종 완료 위한…'범정부백신구매단' 구성해야”

“정부주도의 K-방역 실패…민관합동 총괄 컨트롤 타워로”

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘 14일 문재인 대통령에게 내년 상반기 국민 모두가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 접종이 완료될 수 있도록 ‘범정부백신구매단’을 즉각 구성하라고 밝혔다.

국민의힘 코로나19 대책 특별위원회는 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “정부는 큰 우려를 가진 국민들께 구체적인 백신 구매현황, 구입시기, 접종시기 등을 투명하게 밝혀야 한다”며 이같이 말했다.

이들은 “현재 정부주도의 K-방역은 실패했음이 드러났다”며 “소수의 편향적 친문 전문가들이 아닌 자타가 인정하는 최고의 의료전문가들이 참여하는 ‘민관합동 총괄 컨트롤 타워’ 구성을 촉구한다”고 밝혔다.

이들은 “코로나19 병상 확보를 위한 긴급 대책과 의료기관 지원책으로 병상확보비 등 특단의 대책을 조속히 마련해야 한다”며 “병상 마련 긴급 대책에는 ▲특별중환자치료병상(ECMO 치료등), 중환자실, 일반병상 등 확보와 의료인력 확보 긴급 계획 수립 ▲코로나19 진료수가 가산제 상향 ▲가용병상 사전 확보를 위한 대책과 병상확보료 지급 ▲코로나19 진료 참여 의료인에 대한 긴급 행정지원과 절차의 수립 등이 포함돼야 한다”고 말했다.

이들은 “보여주기식이 아닌 선제적 코로나19 신속진단 대량선별검사의 조속한 시행을 촉구한다”며 “수도권 등 확진자가 급증하는 지역부터 거주자 전원에 대한 검사를 시작하고 점차 전 국민으로 확대해야 할 것”이라고 강조했다.

이들은 “정부는 밀어붙이기식 정책 추진으로 코로나19 시국에 헌신하는 의료계와의 갈등을 초래했다”며 “의사 국가고시를 치를 수 있도록 해 2700여명의 신규의사가 면허증을 받아 의료인력이 부족한 의료현장에서 일할 수 있도록 촉구한다”고 말했다.

