[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 지하1층 푸드에비뉴 광주키친에서 연말 ‘홈파티’를 겨냥해 다양한 가정간편식 제품을 선보이고 있다. 요리에 들어가는 각 종 재료가 손질된 상태로 안전하게 진공 포장돼 있는 상품부터 손 쉽게 데워먹는 요리까지 다채로운 가정 간편식이 인기를 끌고 있다.

