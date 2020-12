국토부, 통합관리 시스템 통한 기반시설 체계적 관리 나선다

[아시아경제 이춘희 기자] 국토교통부는 14일 오후 3시 정부세종청사에서 '인프라 총조사 및 기반시설 통합관리시스템 구축 용역' 2020년도 추진성과 보고회를 개최했다고 이날 밝혔다.

인프라 총조사 용역은 15종의 중대형 사회간접자본(SOC) 및 지하시설에 대해 통합 관리 기반 마련을 위해 표준화된 정보관리 체계 구축 등을 위한 용역이다. 지난 5월 시작해 내년 3월까지 국토안전관리원과 한국가스안전공사가 용역을 수행할 예정이다.

국토부는 2023년까지 예정된 인프라 총조사를 통해 도로, 열수송관, 상·하수도 등 국민의 생활과 밀접한 15종의 국가 기반시설물 정보의 표준화된 관리체계를 구축하여 유지관리 정보를 수집하고 있다.

기반시설 통합관리시스템 구축을 위한 용역은 기반시설 정보의 체계적인 수립·관리·활용을 위한 관리시스템을 구축하고 운영하기 위한 용역으로 유니콘스와 지쓰리웨이가 지난 6월부터 내년 6월까지 수행 예정이다. 국토부는 2023년까지 기반시설통합관리시스템 구축사업을 통해 인프라 총조사에서 조사된 데이터베이스(DB)를 관리하는 한편 정책을 지원하기 위한 기능을 개발하고 있다.

이번 성과보고회를 통해 용역기관은 15종 기반시설의 대상범위와 표준 정보관리체계를 공개하고 통합관리시스템의 행정업무 지원기능 설계 결과를 제시했다. 또 국가 기반시설 성능, 유지관리 비용 분석 등 기반시설 관리 의사결정에 필요한 정보를 생산·제공하는 활용방안도 제안했다.

앞으로 국토부는 각 시설별로 관리정보, 시설정보, 유지관리정보 등을 조사하고 전문가 의견 수렴 과정을 거쳐 통합관리시스템에 DB를 구축한다는 방침이다. 이와 함께 내년 3월부터는 정보검색 등 통합관리시스템 시범운영을 거쳐 본격적으로 사용하기 전에 문제점을 개선하는 등 사용에 불편이 없도록 할 계획이다.

김태곤 국토부 시설안전과장은 "그동안 서로 다른 체계로 관리되어온 15종 기반시설을 통합 관리하는데 주요한 도구가 될 것"이라며 "급격히 진행되고 있는 기반시설 노후화에 대비하여 유지관리의 과학적인 의사결정 자료로 사용될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

