현대중공업지주는 자회사인 한국조선해양이 초대형 원유운반선(VLCC) 4척을 3910억원에 수주했다고 14일 공시했다.

