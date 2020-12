국세청, 'K-전자세정' 인도네시아 진출

[아시아경제 이광호 기자]국세청은 국내 IT 기업의 전자정부 수출을 적극 지원해 인도네시아 정부에 약 1000억원 규모의 한국형 국세시스템 수출을 성사시켰다고 14일 밝혔다.

이번 수주액은 전자정부 분야 단일 시스템구축 사업으로는 역대 최대 규모이며, 수출 기업은LG CNS로 국세청의 주요 시스템을 구축한 바 있다.

수출 내역은 인도네시아 조세행정 전반을 시스템화하고 재정정보시스템과도 연계하는 인도네시아 국세행정시스템(CTAS) 구축사업으로 내년에 착수해 2024년 말까지 4년에 걸쳐 진행될 예정이다.

이번 수출성과는 차세대국세행정시스템(NTIS), 현금영수증, 전자세금계산서 등 우리청이 지속적으로 발전시켜온 'K-전자세정'의 우수성과 기술력을 세계적으로 인정받은 결과로, 그간 전자세정 수출지원 전담팀를 통해 개도국 등에 전자세정 상담을 지원하고 자문·교육을 실시하는 등 수출 지원을 위한 지속적인 국세청의 노력이 결실을 맺게 됐다.

국세청 관계자는 "앞으로도 세계 각 국에 K-전자세정의 우수성 및 성과를 홍보해 시스템 수출을 적극 추진하는 등 '한국판 뉴딜정책'에 발맞춰 대한민국 디지털 정부의 해외진출 확산을 위해 지속적으로 노력할 계획"이라고 말했다.

