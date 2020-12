[아시아경제 박지환 기자] 상신브레이크 상신브레이크 041650 | 코스피 증권정보 현재가 3,150 전일대비 30 등락률 -0.94% 거래량 72,895 전일가 3,180 2020.12.14 10:45 장중(20분지연) 관련기사 상신브레이크, 전 공장 생산중단상신브레이크, 고객사 발주 감소로 전 공장 생산 중단상신브레이크, 코로나19 영향에 全 공장 생산 중단 close 는 주당 50원의 현금배당을 결정했다고 14일 공시했다.

이번 배당금의 총액은 9억6800만원 규모이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr