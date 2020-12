귀뚜라미보일러, 8년 연속 ‘대한민국 100대 브랜드’ 선정

[아시아경제 문혜원 기자]귀뚜라미는 귀뚜라미보일러가 브랜드 가치 평가회사인 브랜드스탁이 발표한 ‘대한민국 100대 브랜드’에 8년 연속 선정됐다고 14일 밝혔다.

대한민국 100대 브랜드는 브랜드스탁이 개발한 브랜드가치 평가모델지수인 BSTI(Brand Stock Top Index)를 기준으로 1위부터 100위까지의 브랜드를 선정해 발표하는 평가 인증 제도다.

BSTI는 230여개 업종의 1000여개 브랜드를 대상으로 브랜드스탁 증권거래소의 모의 주식 거래를 통해 형성된 브랜드주가지수(70%)와 정기 소비자조사지수(30%)를 합산해 산출한다. 만점은 1000점이다.

귀뚜라미보일러는 올해 조사에서 총점 836.3점을 받아 종합순위 63위를 기록했다.

2013년에 종합순위 98위를 기록하며 대한민국 100대 브랜드에 처음 이름을 올린 뒤 ▲2014년 82위 ▲2015년 80위 ▲2016년 79위 ▲2017년 79위 ▲2018년 77위 ▲2019년 67위 등 8년 연속 상승하고 있다.

귀뚜라미보일러 관계자는 “기존 가정용보일러와 온열매트가 가진 한계를 뛰어넘는 새로운 제품과 기술을 개발해 선보이는 등 기술력을 기반으로 브랜드 영향력을 강화해 나가고 있다”고 설명했다.

