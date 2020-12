서울 중구, 극동공병단부지 반환 적극 환영...국립중앙의료원 신속한 이전 기대

[아시아경제 박종일 기자] 서울 중구(구청장 서양호)가 11일 12개 주한미군기지를 반환받기로 했다는 정부의 발표를 적극 환영한다고 밝혔다.

미군부지 반환 관련 중구청 입장문

중구, 미군 공병단부지 반환을 적극 환영합니다!

국립중앙의료원의 신속한 이전을 기대합니다!

정부가 11일 미국과 제201차 주한미군지위협정(SOFA) 합동위원회를 화상으로 열고 11개 미군기지와 용산기지 2개 구역 등 모두 12개 기지를 반환받기로 발표했습니다.

반환부지 중 중구 방산동에 위치한 미극동공병단 부지는 지난 4월 말부터 보건복지부와 서울시, 중구가 함께 코로나19와 같은 신종 감염병 대응을 위해 국립중앙의료원을 이전하여 '중앙 감염병 전문병원' 건립을 추진 중인 곳입니다.

누구도 예측하지 못했던 감염병 상황이 1년간 이어지고 있습니다.

K-방역을 전세계에 알릴 정도로 탄탄한 국가 방역 체계를 갖추고 있지만 전세계적으로 확산되는 감염병을 막기 위해선 국가차원의 의료 체계도 함께 작동해야 합니다. 의료체계의 컨트롤타워인 '중앙감염병 전문병원'이 필요한 이유입니다.

1958년도에 설립된 중구의 국립중앙의료원은 현재 국가 중앙감염병 병원으로 지정돼 운영되고 있으나, 노후화된 기존 시설 및 규모를 그대로 유지한 채 열악한 환경에서 코로나19에 대응하고 있습니다.

이번에 반환되는 미극동공병단부지는 현재 국립중앙의료원과 인접해, 서울 도심 및 북부지역의 부족한 의료공급을 해결하고 시민들의 건강과 국가의 감염병 대응역량을 높일 수 있는 의료 콘트롤타워의 역할을 수행해내기에 최적의 위치입니다.

이에 우리구는 방산동 미극동공병단부지를 비롯한 미군부지 반환을 적극 환영하며, 국립중앙의료원의 신속한 이전을 기대합니다. 중구는 서울시, 보건복지부와 힘을 합쳐 '국립중앙의료원' 이전 및 '중앙감염병 전문병원' 설립을 위한 협조와 지원을 아끼지 않겠습니다.

2020.12.12.

서울특별시 중구청장

