프랑스 Le Monde(르 몽드), 서초의 선도적 방역 집중보도

'과학수사처럼 하더라' 르 몽드, 서초구 역학조사에 감탄

[아시아경제 박종일 기자] '역학조사를 일종의 과학수사처럼 진행했다'

프랑스 유력 일간지 르 몽드는 한국의 선도적인 코로나19 대응을 소개하는 최근 집중 기획보도에서 서울 서초구의 코로나19 역학조사를 소개하며 이처럼 묘사했다.

프랑스는 유럽에서 첫 번째로, 전 세계에서는 미국?인도?브라질에 이어 세계에서 네 번째로 확진자가 많았을 정도로 심각해 한때 지역간 이동제한령이 내려진 상태였다.

이런 상황에서 르 몽드는 K-방역에서 프랑스가 코로나19를 극복해 내기 위한 길을 묻기 위해 한국, 그중에서도 탁월한 역학조사 능력과 좋은 선별진료 시설을 갖춘 서초구를 지난 11월19일에 찾았고, 그 내용이 비중있게 보도된 것이다.

서초의 언택트 선별진료소, 신속대응TF팀 동행취재... 서초의 신속한 대응노력 집중보도

특히 르 몽드측은 전세계적으로 유명한 한국의 역학조사에 대해 관심을 보이며 조은희 서초구청장과 인터뷰 및 서초구 ‘신속대응TF’ 팀과 현장 동행, 심층취재를 진행했다. 이 취재 내용은 기사의 첫 페이지를 장식했다.

르 몽드는 특히 '서초구는 역학조사를 일종의 과학수사처럼 진행했다'면서 서초구가 QR코드, CC(폐쇄회로)TV 등 다양한 데이터를 바탕으로 역학조사를 진행하는 점을 높게 평가했다.

르 몽드는 한국의 코로나19 사망자가 적은 것은 한국인이 방역수칙을 잘 준수하기 때문이라고 전했다.

매체는 '현재 모든 주민들은 여전히 방역수칙을 잘 지키고 있다. 정부의 성급한 메시지로 정부 지도자들의 능력을 의심하고 있는 유럽과 미국과는 달리, 한국(서초)에서는 질문에 응한 대부분의 국민이 정부 조처가 적절한 것이라고 확신하고 있다. 주민에게는 자유롭게 이동할 권리를 제한하지 않고 상점들의 영업을 허용했음에도 불구하고 사망자 수가 굉장히 적은 사실이 바로 그 증거'라고 보도했다.

르 몽드는 한국의 코로나19 대응을 심층 취재하기 위해 서초구의 코로나19 신속대응 TF 팀과 동행, 조은희 서초구청장과 따로 인터뷰를 진행했다.

한국의 여러 자치구 중에서도 서초구를 찾은 것은 이곳의 역학조사 능력과 선별진료 시설에 대한 신뢰 때문인 것으로 알려졌다.

실제로 서초구는 신속한 진단검사가 코로나19의 최고 백신이라는 판단 아래 코로나19 발생 초기에 주민 불안을 최소화하고 지역사회 감염확산을 막기 위해 국내 1호 언택트 선별진료소를 신축한 바 있다. 이를 통해 1일 1000명 이상의 검사가 가능한 최첨단 시스템을 구축했다.

조은희 서초구청장은 르 몽드 인터뷰에서 “지난 10개월간의 경험은 힘든 학습이었다. 하지만 우리가 시행하고 있는 수칙 덕분에 현재까지 팬데믹을 헤쳐나갈 수 있었다. 우리는 주민의 참여도가 매우 높다고 생각한다”고 말했다.

이어 “성숙한 시민의식은 코로나19 대응에서 제일 든든한 기반이다. 지난 메르스 사태의 경험이 반영돼 발전된 건강보험 및 보건의료체계와 오랜 시간 동안 방역의 최전선에서 헌신해 온 의료진과 공무원 동료들의 노고가 있기에 다른 나라보다 코로나19 대응에서 앞서간다고 생각한다”며 “서초구의 앞서가는 코로나19 대응이 다른 국가에도 좋은 참고가 돼 이 재난을 함께 극복할 수 있길 바란다”고 덧붙였다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr