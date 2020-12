“이게 대한민국 국회이고, 대한민국 법인가"

[아시아경제 임춘한 기자] 홍준표 전 자유한국당 대표는 13일 더불어민주당을 향해 “5·18 사실 왜곡법은 통과시키고 같은 패턴인 천안함 폭침 사실 왜곡법은 표현의 자유 침해라고 거부한다“고 비판했다.

홍 전 대표는 이날 페이스북에서 “대북전단법은 김여정 북한 노동당 제1부부장의 지시대로 통과시키고, 공수처법은 두 번의 날치기로 통과시켰다”며 이같이 말했다.

홍 전 대표는 “이게 대한민국 국회인가, 이게 대한민국 법인가, 이게 자유대한민국인가”라고 밝혔다.

