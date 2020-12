이재정교육감 "막대한 피해 막기위해 모든 학교 원격수업 전환"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 올해 말까지 유치원을 비롯해 모든 학교 수업을 원격으로 전환한다.

경기교육청은 그동안 원격수업에서 제외했던 60명 이하 유치원과 초중고 300명 내외의 소규모학교, 농산어촌 및 특수학교까지 모두 원격 교육 대상에 포함시키기로 했다고 15일 밝혔다.

다만 학교가 진행 중인 각종 평가와 학교생활기록부 확인, 상급학교 진학 전형 등 학기 말과 학년 말에 예정된 필수 학사업무는 학교장이 결정해 밀집도 3분1과 방역수칙을 철저히 준수해 진행하도록 했다.

특히 이달 말과 내년 초 집중된 졸업식과 종업식도 전면 비대면으로 실시하도록 했다.

이에 따라 유치원과 초등학교는 원격수업 전환과 동시에 방역수칙을 철저히 지켜 긴급돌봄을 운영하게 된다.

가정 돌봄이 어려운 긴급돌봄 참여자에게는 기존 학교급식을 그대로 제공한다.

또 모든 학교수업을 원격으로 전환하더라도 7일부터 시행된 사회적 거리두기 2.5단계 조치에 따른 교직원 복무 기준에는 변화가 없다.

경기교육청은 모든 학교에 다중시설 이용이나 외출을 자제하고 가정에서 머무르기를 재차 강조했다.

이재정 경기교육감은 "학생 안전과 건강을 위해 교육부, 경기도청과 긴밀히 논의해 도내 모든 학교를 원격수업으로 전환한다"면서 "막대한 피해를 가져올 수 있는 사회적 거리두기 3단계 조치를 막기 위해 학생과 학부모, 교직원 모두가 함께 노력해 달라"고 재차 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr