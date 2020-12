애스턴마틴, 2년 연속 '코리안 몬스터' 류현진 선수 후원

[아시아경제 우수연 기자]애스턴마틴 서울이 지난해에 이어 올해도 메이저리거 류현진 선수를 공식 후원한다고 11일 밝혔다.

애스턴마틴 서울은 지난해 방한 기간 중 류 선수에게 DBS 슈퍼레제라를 제공한데 이어 올해는 애스턴마틴의 대표 차종인 'DB11 V8'을 의전 차량으로 제공한다.

류 선수의 소속팀 토론토 블루제이스와 동일한 파란색 '시 스톰(Sea Storm)' 컬러의 DB11 V8은 '파워 뷰티 앤드 소울'이라는 콘셉트를 기반으로 개발됐다.

DB11은 자동차 평론가들로부터 아름답고 완벽한 GT카라는 명성을 얻은 애스턴마틴 대표 차종이다. 최고출력 503마력, 최대토크 68.9kg·m을 발휘하는 4ℓ V8 트윈터보 엔진을 장착했으며 최고속도는 301km다.

이태흥 애스턴마틴 서울 대표는 "스포츠 드라이빙의 전설을 써 내려온 애스턴마틴이 다음 시즌 류현진 선수가 최고의 실력을 발휘하는데 일조하기를 바란다"고 말했다.

한편, 애스턴마틴 서울은 국내 진출 첫 해부터 운영하던 반포 전시장 및 서비스센터를 이전한다. 현재 서비스센터는 한남동 이전을 마쳤으며 전시장은 대치동(영동대로 326)으로 옮겨 운영 중이다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr