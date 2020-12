[아시아경제 오현길 기자] 현대해상 현대해상 001450 | 코스피 증권정보 현재가 22,950 전일대비 350 등락률 +1.55% 거래량 512,297 전일가 22,600 2020.12.11 14:54 장중(20분지연) 관련기사 실손보험 개편방안 내놨는데…시장은 '시큰둥'대형사도 예외없다…새해 보험사 대규모 조직개편 예고(종합)대형사도 예외없다…새해 보험사 대규모 조직개편 예고 close 은 11일 구세군에 불우이웃돕기 성금 2억원을 전달했다고 밝혔다.

조용일 현대해상 대표는 "구세군의 모금 운동에 현대해상도 동참할 수 있어 기쁘다"며 "힘든 겨울을 보내고 있을 우리 이웃을 위해 의미 있게 사용되기를 바란다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr