제주개발공사, 환경부 ‘2020 자원순환실천 우수사례 경진대회’ 단체부문 우수상

[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 제주삼다수를 생산·판매하는 제주개발공사가 자원순환 실천에 대한 노력을 인정받았다.

제주개발공사는 최근 열린 ‘2020 자원순환 우수사례 경진대회’에서 자원순환 실천에 대한 공로를 인정받아, 단체부문 우수상, 한국환경공단 이사장상을 수상했다고 11일 밝혔다.

이번 경진대회는 일상생활 속 자원순환 실천을 독려하기 위해 환경부가 주최·주관했다.

심사위원 평가와 온라인 국민 투표를 각 50%씩 반영해 심사했으며, 부문별(개인, 기업, 단체)로 최우수상과 우수상, 인기상을 선발했다.

제주개발공사는 페트병으로 인한 사회 문제의 심각성이 고조됨에 따라 투명 페트병 별도 분리배출을 독려하고, 버려지는 페트병을 직접 수거해 업사이클 제품으로 새 활용하는 프로젝트를 통해 자원의 선순환 구조를 구축하는 노력을 인정받아 수상하게 됐다.

이를 위해 2018년 9월부터 페트병과 캔을 넣으면 일정 금액을 보상해 주는 페트병 자동수거 보상기 설치를 시작, 현재 16개의 보상기를 운영하고 있다.

제주개발공사는 올해부터는 제주에서 배출된 투명 페트병 수거에 보다 적극적으로 나서고 있다.

이와 함께 올해 3월 환경부, 제주도, 효성티앤씨, 플리츠마마와 손잡고 제주형 자원순환 모델 발굴을 위한 프로젝트에 돌입, 제주에서 수거된 페트병이 새로운 자원으로 새 활용될 수 있도록 활용도움센터를 비롯한 71개소에 투명 페트병 별도 수거함을 마련해 지난 9월까지 79t의 투명 페트병을 수거했다.

또 전국 최초로 어업인을 대상으로 바다에서 버려지는 폐 페트병을 수거하고, 제주 북부의 작은 섬 추자도에서 배출되는 페트병을 수거, 업사이클링하는 해양쓰레기 업사이클링 프로젝트도 진행하고 있다.

제주개발공사는 자원순환 활동을 통해 3분기까지 90t의 페트병을 수거했으며, 이를 바탕으로 내년에는 자원순환 프로젝트를 확대해 나갈 계획이다.

김정학 제주개발공사 사장은 “물이라는 천연 자원으로 가치를 창출하는 기업으로서 환경 영향력을 줄이고, 친환경 생활 문화 정착을 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr