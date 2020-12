[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경주시는 ㈔경상북도 옥외광고협회 경주시지부(지부장 이계영)가 10일 시청을 찾아 '희망2021 나눔캠페인' 성금 300만원을 기탁해 왔다고 11일 전했다.

옥외광고협회 경주시지부는 지난 희망2020 나눔캠페인에 300만원, 코로나19 특별모금 200만원에 이어 또 다시 뜻깊은 나눔에 참여했다. 이계영 지부장은 "한파로 위축된 이웃들에게 따뜻한 마음을 전하자는 회원들의 뜻이 모여 나눔에 동참하게 됐다"고 말했다.

이영석 부시장은 "경기 침체 등으로 모두가 힘든 가운데 이웃을 위한 따뜻한 관심을 보여줘 더욱 의미 있는 나눔이라 생각한다"며 감사의 뜻을 전했다.

성금은 경북사회복지공동모금회에 전달돼 경주시 기초생활수급자, 차상위계층, 사회복지시설 등 어려운 이웃들을 위해 사용될 예정이다.

