“여야 지도부 정치 협상력 참 아쉬워”

[아시아경제 임춘한 기자] 홍준표 전 자유한국당 대표는 11일 국민의힘의 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적 의사진행 방해)에 대해 “회기 계속의 원칙을 채택하는 우리나라에서는 아무런 실효성이 없는 법안 통과 지연 정책일 뿐”이라고 지적했다.

홍 전 대표는 이날 페이스북에서 “필리버스트는 회기 불계속의 원칙을 채택하는 영미법 국회에서나 법안 통과 저지를 목적으로 하는 것”이라며 이같이 말했다.

홍 전 대표는 “야당이 필리버스터 쇼라도 해야 하는 한국의 정치 현실이 안타깝기 그지없다”며 “이 상황까지 오게 만든 여야 지도부의 정치 협상력이 참 아쉽다”고 밝혔다.

