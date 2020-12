아모레퍼시픽, 신진 피부과학자 연구비 지원

[아시아경제 조유진 기자] 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 214,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 217,000 2020.12.11 08:28 장시작전(20분지연) 관련기사 아모레퍼시픽, 이시간 주가 -0.46%.... 최근 5일 개인 51만 1816주 순매도[특징주]아모레퍼시픽, 실적 개선 기대감에 7%대 상승[클릭 e종목]"아모레퍼시픽, 조직개편 진행…실적 턴어라운드 기대" close 은 재단법인 피부과학연구재단과 신진 피부과학자 연구 지원을 위한 협약을 맺고 올해 수혜자를 선정했다고 11일 밝혔다.

신진 피부과학자 연구 지원 프로그램은 아모레퍼시픽은 물론 국가 피부 연구 역량을 높여 경쟁력 향상에 이바지하는 것을 목표로 한다. 2010년 시작해 올해 11년째로 이번에 그 기간을 5년 더 연장했다.

구체적으로는 피부과학연구재단이 우수한 신진 피부과학자를 해마다 4명씩 선정하고, 아모레퍼시픽이 1명당 2년간 총 4천만 원의 과제 연구비를 지원한다. 지금까지 39명의 연구자에게 총 15억 6천만 원의 연구비를 전달했으며, 앞으로 8억 원을 추가로 후원한다.

올해는 ▲순천향대학교 천안병원 김정은 교수의 '아디포카인이 비만과 염증성 피부질환의 공통 병인에 미치는 역할 규명', ▲중앙대학교병원 박귀영 교수의 '미세먼지에 의한 여드름 악화 기전 규명 및 예방, 치료 후보 물질의 발굴 연구' 등을 후원 과제로 선정했다.

박영호 아모레퍼시픽 기술연구원장은 “아모레퍼시픽이 10여 년간 계속해온 신진 피부과학자 연구 지원 프로그램을 앞으로도 꾸준히 이어갈 수 있게 돼 뜻깊게 생각한다”라며, “아모레퍼시픽 기술연구원은 전 세계 고객에게 미와 건강을 선사하고, 아름다움으로 세상을 변화시키기 위해 심도 있는 학술 교류 활동을 지속해나갈 것”이라는 의지를 밝혔다.

아모레퍼시픽 기술연구원은 1954년 화장품 업계 최초로 연구실을 개설한 이래 여러 기술 혁신을 이뤄냈으며, 국내외 유수 대학 및 기관과 폭넓은 연구 네트워크를 구축해 고객과 시장 동향에 빠르게 대응해나가고 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr