[e공시 눈에 띄네]코스피-10일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 현대중공업지주 현대중공업지주 267250 | 코스피 증권정보 현재가 279,500 전일대비 3,500 등락률 +1.27% 거래량 69,854 전일가 276,000 2020.12.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 현대重, 두산인프라 인수…건설기계 분야 10년 내 글로벌 톱3 목표[속보]두산重 "현대중공업, 두산인프라코어 우선매각협상자 선정"[클릭 e종목] 현대건설기계, 두산인프라코어 품으면 '퀀텀점프' 가능 close =두산인프라코어 인수 우선협상대상자 선정

◆ HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 26,050 전일대비 600 등락률 +2.36% 거래량 4,014,576 전일가 25,450 2020.12.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 HDC현대산업개발, 건설 대표주 테마 상승세에 5.11% ↑HDC현대산업개발, 1081억 규모 대구 범어우방1차 재건축 공사 수주올해 중대형 분양 7년 만 최저치… 높아지는 희소성 close =2092억 규모 공급계약 체결

◆ 유니드 유니드 014830 | 코스피 증권정보 현재가 43,800 전일대비 50 등락률 -0.11% 거래량 140,152 전일가 43,850 2020.12.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 유니드, 인천공장 토지·건물 등 처분 결정[AI 실시간 실적 분석] 어닝서프라이즈·3년최고영업이익 종목 총정리 [특급열차-97화]유니드, 가성칼륨·탄산칼륨·액체염소 등 화학제품 판매 close =주당 1400원 현금배당 결정

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr