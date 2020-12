동대문구, 교육부 인증 평생학습도시 선정

지역평생교육 활성화 지원사업 공모 평생학습도시 인증 영예

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 교육부가 공모한 ‘2020년 지역평생교육 활성화 지원사업’에서 평생학습도시로 선정됐다고 10일 밝혔다.

그간 동대문구는 조례 제정, 중장기 종합계획 수립, 주민요구 조사, 평생교육협의회 구성, 전담부서 설치 등 주민밀착형 평생학습 기반을 마련하기 위한 지속적인 노력을 해왔으며 그 결과 올해 평생학습도시로 선정되는 결실을 맺었다.

구는 올해 평생학습 인생사계, 맞춤형 평생학습, D.Learning Mall 등 9개 분야 70여 개의 프로그램을 운영하며 평생학습 네트워크를 강화하는 등 평생학습도시로써의 초석을 다졌다.

아울러 동대문구는 이번 평생학습도시 선정을 기념해 각 기관 및 유관 부서와 긴밀히 협력하여 원활한 평생교육을 진행할 수 있는 환경을 조성하기 위해 함께 노력할 것을 구 간부들과 다짐하는 자리를 가졌다.

유덕열 동대문구청장은 “평생학습도시 선정은 구민과 우리 모두가 함께 이루어 낸 성과라는 점에서 더욱 뜻깊다”며, “함께 배우고 함께 나누며 구민과 함께 누리는 평생학습도시를 만들어갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

