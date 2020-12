[아시아경제 오주연 기자] HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 26,050 전일대비 600 등락률 +2.36% 거래량 4,014,576 전일가 25,450 2020.12.10 15:30 장마감 관련기사 HDC현대산업개발, 건설 대표주 테마 상승세에 5.11% ↑HDC현대산업개발, 1081억 규모 대구 범어우방1차 재건축 공사 수주올해 중대형 분양 7년 만 최저치… 높아지는 희소성 close 은 주식회사 JP인터내셔널 D&C와 2092억원 규모의 경산 압량읍 공동주택 신축공사 계약을 체결했다고 10일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 5.0%에 해당한다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr