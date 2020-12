[아시아경제 손선희 기자] 청와대는 10일 서훈 국가안보실장 주재로 국가안전보장회의(NSC) 상임위원회 회의를 개최하고 조 바이든 미국 행정부 출범과 관련해 국제 동향 및 한미동맹 현안에 대해 논의했다고 밝혔다.

아울러 상임위원들은 국내외 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황을 점검했다.

청와대는 보도자료를 통해 "국내 코로나 확산세를 조속히 진정시킬 수 있도록 외교안보부처도 방역 협력 등에 역량을 집중하여 필요한 조치를 추진해 나가기로 했다"고 밝혔다.

