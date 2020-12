학생·교직원 코로나 확진 누적 2000명 넘어…1036개교 등교 불발

학생 총 1718명 집계

교직원 320명 양성 판정



대학, 전면 비대면 70개교

전면 대면 수업 진행 없어

[아시아경제 공병선 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 학생과 교직원 누적 확진자 수가 2000명을 넘어섰다.

10일 교육부에 따르면 학생 누적 확진자 통계는 전날 대비 67명 늘어 1718명으로 집계됐다. 이날 0시 기준 53명과 지난 5일 2명, 8일 12명이 추가로 반영된 수치다.

교직원은 4명이 추가로 확진 판정을 받아 총 누적 확진자 수는 320명이다.

원격수업으로 조정한 학교는 이날 10시 기준 14개 시·도 1036개교다. 전일 대비 44개교가 늘었다. 원격수업으로 전환한 학교는 꾸준히 늘어 83일 만에 네 자릿수를 기록했다.

지역별로는 서울 750곳, 울산 134곳, 경기 106곳, 강원 12곳, 대전 7곳, 충북·경남 각 5곳, 세종 4곳, 인천·전북·경북 각 3곳, 부산 2곳, 충남·전남 각 1곳에서 학생들을 등교시키지 못했다.

대학에서도 코로나19 확진자가 속출하고 있다. 이번 달 2일부터 8일까지 학생 154명과 교직원 13명이 확진 판정을 받았다. 특히 9월 1일부터 10월 27일까진 학생 301명, 교직원 48명이 코로나19에 감염됐지만 최근 3주 동안 학생 434명, 교직원 41명이 증가했다.

비대면 수업을 진행하는 학교도 늘었다. 전면 비대면 수업 운영 대학은 지난달 30일 대비 18개교가 증가해 총 70개교다. 전면 대면수업을 진행하는 학교는 한 곳도 없다.

교육부 관계자는 "상황이 심각해지는 만큼 중앙재난안전대책본부에 의견을 제시하고 방역활동을 조정해나갈 예정"이라며 "현재는 지역마다 자체적으로 더 강한 방역조치를 취할 수 있도록 유도하고 있다"고 말했다.

