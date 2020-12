한전 "4년간 에너지 스타트업 302개 육성"

2020년 선발 42개 스타트업과 비대면 협약식

한국전력이 운영하는 빛가람 혁신센터가 10일 한국전기산업진흥회와 함께 나주혁신도시 에너지밸리 기업개발원에서'KEPCO 에너지 스타트업과 비대면 온라인 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

한전에 따르면 센터는 2017년 2월8일 공기업 최초로 개소해 스타트업 302개사를 발굴 및 육성했다. 매출액 3079억원, 투자유치 550억원, 일자리 623개 창출 등을 했다.

이번엔 42개사가 최종 선발됐다. 센터는 42개사에 대해 ▲2년간 기업별 최대 2억원의 자금 지원 ▲센터 입주 오피스 제공 및 한전의 실증 시험센터 이용 ▲한전의 특허 기술 활용과 분야별 기술 멘토링 등을 지원할 예정이다.

이후 한전의 동반성장 프로그램 및 투자기관 연계, 창업 유관기관 협업 등을 이어간다. 빛가람 국제 전력기술 엑스포)BIXPO) 수출상담회, 에너지 기술 마켓, 온라인 수출 상품관 등을 활용해 판로 개척에 힘쓴다.

한전 관계자는 "오랜 연구가 필요한 아이디어 상품화와 산업 연계 과정을 지원하고, 스타트업이 에너지밸리 기업들과 협업할 수 있는 지속가능한 생태계를 조성할 계획"이라고 말했다.

