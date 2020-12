한국과학·공학·젊은과학자상 수상자 선정

[아시아경제 황준호 기자] 올 한 해 과학기술계를 빛낸 과학자들에게 한국과학상, 한국공학상, 젊은과학자상이 수여됐다. 과학기술정보통신부는 한국연구재단, 한국과학기술한림원과 함께 각 상의 수상자를 선정했다고 10일 밝혔다. 대통령상 수상자는 한국과학상(2명), 한국공학상(2명), 젊은과학자상(4명) 등이다.

한국과학상에는 김범식 고등과학원 교수, 박규환 고려대 교수가 기초과학 분야에서 세계적 수준의 연구 성과를 창출한 공로를 인정받아 선정됐다.

김 교수는 거울대칭 이론의 세계적 권위자로 수학과 물리학 분야에서 개별적으로 설명하기 어려운 거울대칭 현상에 대해 콰시맵이라는 독창적인 기하학 이론을 창안해 수학과 물리학을 아우르는 통합적인 관점에서 설명할 수 있는 길을 열었다. 박 교수는 모든 빛을 반사 없이 매질 내로 투과시키는 것이 가능함을 이론적으로 규명했다. 또 메타물질을 제작해 이를 입증했다.

한국공학상에는 박부견 포항공대 교수, 이영국 연세대 교수가 공학 분야에서 세계적 수준의 연구 성과를 창출한 공로가 인정받아 선정됐다.

박 교수는 시스템의 시간지연 요소를 극복하기 위한 수치적 접근 방법을 개발했다. 이 교수는 세계 최초로 고망간 TWIP강을 국내 기업과 함께 개발했다. 이를 통해 차체 경량화 및 안전성 향상에 기여했다.

40세 미만 연구자에게 수여되는 젊은과학자상은 서인석 서울대 교수, 함유근 전남대학교 교수, 박정원 서울대 교수, ?주영석 한국과학기술원 교수가 받았다.

서 교수는 대칭성이 없는 경우의 메타안정성 분석법을 개발해 딥러닝 최적화 시간 단축에 기여할 연구 결과를 냈다. 함 교수는 기상 이변의 원인인 엘니뇨에 대한 예측 모형을 인공지능 딥러닝 기법을 응용해 개발했다. 박 교수는 기존 투과전자현미경의 한계를 극복하고 고진공 하에서도 액상 이미징이 가능한 장비를 개발했다. 주 교수는 폐 선암의 전장유전체 빅데이터를 생명정보학 기법으로 정밀 분석했다.

