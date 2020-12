위니아딤채, 대용량 ‘위니아 공기청정기’ 신제품 출시

[아시아경제 이기민 기자] 위니아딤채 위니아딤채 071460 | 코스닥 증권정보 현재가 2,590 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,575 2020.12.10 08:57 장시작전(20분지연) 관련기사 전기안전硏 "부품소자 '극' 안맞아 위니아딤채 김치냉장고 화재"위니아딤채, 15년 이상 된 김치냉장고 딤채 자발적 리콜 위니아딤채, 동양물산과 '홈캠핑' 한정판 굿즈 프로모션 close 가 넓은 공간에서도 효율적으로 사용할 수 있는 102㎡(30.8평) 대용량 ‘위니아 공기청정기’를 출시한다고 10일 밝혔다.

이번 신제품은 최근 주방, 거실, 방 등의 공간을 따로 구분하지 않는 개방형 주거 환경 뿐만 아니라 거실, 사무실, 식당, 병원 등 넓은 면적의 공기정화를 원하는 소비자들을 위한 제품이라고 위니아딤채는 설명했다.

넓은 면적의 공간은 양면입체 공기청정으로 깨끗한 공기를 넓고 빠르게 전파할 수 있도록 했다. 또한 상부의 핸들과 하부의 바퀴를 이용한 '이지그립 & 이지무브'로 어디든 편하게 옮겨가며 사용할 수 있도록 설계했다.

공기질도 단계별로 관리해준다. 단계 별로 필터링하는 에어클린시스템은 에어 클린 센서를 통해 큰 먼지부터 제거하는 이지워시 프리필터, 극초미세먼지를 제거하는 집진필터, 각종 유해물질을 걸러주는 카본 탈취필터로 극초미세먼지부터 각종 먼지, 악취를 단계별로 필터링 해 준다.

대용량 위니아 공기청정기는 스마트 기능도 탑재됐다. 에어클린 디스플레이를 통해 실내 공기 청정도의 좋고 나쁨 정도를 색상으로 구분해 실시간으로 파악할 수 있도록 했고, 필터의 수명을 측정하여 교체시기를 자동으로 알려주는 기능도 적용했다.

대용량 위니아 공기청정기는 직영몰인 '위니아e샵' 및 각종 온라인 쇼핑몰과 전국 위니아 딤채스테이 매장에서 구매 가능하며, 신제품 가격은 출하가 기준으로 50만원 대 이다.

위니아딤채 관계자는 "최근 공간활용에 대한 관심이 개방형 인테리어 및 공간 확장으로 이어지면서 자연스레 넓은 면적에 공기를 관리할 수 있는 공기청정기에 인기도 높아지고 있다"며 "공기 청정 기능 및 초미세먼지 해소 등, 기본에 충실한 제품력을 바탕으로 다양한 편리기능을 개발해 고객이 원하는 최고의 제품을 개발하도록 최선을 다하겠다" 고 밝혔다.

