위메프오 "제로페이 모바일상품권 결제하면 20% 할인"

서울특별시 '제로배달 유니온' 참여 기념 할인 프로모션

[아시아경제 김철현 기자] 위메프오는 18일까지 서울 지역 매장에서 배달·픽업 주문 시 제로페이 모바일상품권으로 결제하는 모든 고객에게 최대 20% 할인 혜택을 제공한다고 10일 밝혔다.

제로페이 앱을 통해 서울사랑상품권을 구매하면 상시 최대 10% 할인 혜택(자치구별 할인율 적용)을 받는다. 여기에 위메프오에서 제로페이 모바일상품권으로 결제하면 18일까지 추가 10% 할인을 더해 최대 20%까지 할인 받을 수 있다.

할인 혜택은 서울사랑상품권과 힘콕상품권(제로배달 유니온 전용 상품권) 구매 시 적용 가능하다. 상품권은 비플제로페이, 체크페이 앱 등을 통해 구매 가능하며 자치구별로 액면가보다 최대 10%까지 저렴하게 판매한다. 이후 위메프오에서 제로페이 모바일상품권을 결제 수단으로 선택하면 추가 10% 할인 혜택을 받을 수 있다.

송민주 위메프오 마케팅팀 팀장은 "더 많은 고객들이 이용할 수 있도록 행사를 준비했다"며 "앞으로도 자영업자와 고객 모두 혜택을 받을 수 있는 다양한 정책을 선보이겠다"고 말했다.

한편 위메프오는 지난 8일 광주광역시 공공배달앱 우선협상대상자로 선정, 광주형 공공배달앱 구축·운영을 위한 협상을 진행한다. 광주형 공공배달앱은 민간에서 주도하고 지자체가 보완하는 민관협력 사업이다. 협상이 마무리되면 위메프오는 내년 4월부터 시범 서비스, 7월부터 정식 서비스를 시작한다.

