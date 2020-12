현대로템, '주요부품 국산화'로 수소충전 인프라 사업 고도화

[아시아경제 이기민 기자] 현대로템이 주요 부품 국산화에 꾸준히 성공하면서 수소충전 인프라 사업 고도화에도 속도가 붙고 있다.

현대로템은 10일 열교환기 국산화를 완료하고 이를 통해 수소추출기 국산화율을 80%까지 끌어올린 가운데 내년 3월까지 소모성 자재인 촉매제를 제외한 모든 부품을 국산화하겠다고 밝혔다. 수소추출기는 천연가스에서 수소를 추출하는 장치다.

특히 현대로템은 압력변동 흡착 용기(PSA)의 국산화도 이미 완료했다고 말했다. PSA는 수소추출기에서 생산된 수소의 불순물을 걸러내 고순도 수소를 추출하는데 중요한 역할을 하는 장치다.

현대로템은 PSA를 비롯한 송풍기와 컴프레셔 등 수소추출기 핵심부품을 국산으로 적용해 국내 35여개의 협력업체와 협업하고 있으며 이를 통해 1500여개의 국내 일자리를 창출하고 있다.

현대로템은 수소추출기 뿐 아니라 수소를 고압으로 압축하는 압축기, 차량에 수소를 주입하는 디스펜서 등 수소충전소 구축에 있어 수입의존도가 높은 핵심설비의 국산화도 함께 추진할 계획이다.

현대로템은 내년까지 디스펜서와 압축기 독자모델을 개발하는 등 향후 수소충전소 구축에 필요한 설비들을 자체 기술력으로 생산해 나갈 계획이다.

현대로템은 수소추출기와 압축기, 디스펜서 등의 국산화가 완료되면 외산 대비 15% 이상 비용을 절감할 수 있을 것으로 예상하고 있다.

현대로템은 지난 5월 충청북도 충주와 강원도 삼척에서 수소추출기 3대를 수주했고, 6월에는 하이넷(수소에너지네트워크)이 추진하는 당진 수소출하센터 사업을 따내며 사업을 본격화하고 있다.

뿐만 아니라 7월에는 의왕 연구소 부지에 연간 20대의 수소추출기를 생산할 수 있는 공장 구축을 시작해 안정적인 생산능력도 확보했다.

현대로템은 수소출하센터 수주와 의왕 수소추출기 공장 구축을 계기로 내년 약 2500억 원 규모의 지자체 및 민간에서 발주하는 수소추출기와 수소충전 인프라사업 입찰에 참여할 계획이다.

현대로템 관계자는 "국내 수소충전 인프라 산업은 시장 형성 초기 단계로 해외 부품이 대부분"이라며 "수소충전설비 기술의 국산화로 저렴한 비용을 앞세워 설계·시공·유지보수까지 통합 솔루션을 제공하고 국산화를 통한 대기업과 중소기업간 상생구도를 함께 마련해 나갈 것"이라고 말했다.

