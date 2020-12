이마트, 10개 제주 특산물 최대 40% 할인 판매

제주 채소 출하, 장마로 상승했던 채소 물가 안정화 기대

올해 참조기 풍어로, 생(生)참조기 20t 물량 확보

[아시아경제 임혜선 기자] 이마트가 10일부터 16일까지 겨울 채소를 필두로 총 10개의 제주 특산물을 신세계 포인트 적립 시 최대 40% 할인 판매한다.

품목은 제주산 양배추, 흙당근, 콜라비, 브로콜리 등 겨울 채소와 생 참조기, 은갈치 등 수산물, 감귤, 키위 등 과일과 신품종 귤 등으로 구성됐다.

이마트는 국산 품종으로 일반 양배추보다 당도가 높은 제주산달콤이 양배추 1통을 기존 가격에 30% 할인한 1736원에, 흙당근 1kg를 1980원에, 콜라비를 1개를 1106원에, 브로콜리를 2개를 기존가격에 40% 할인한 2088원에 준비했다.

할인 폭이 커 수요가 높을 것을 감안해 총 준비 물량은 330t 가량으로 전년보다 15%가량 늘렸다.

제주도는 1년 내내 온화한 날씨 덕에 겨울에도 채소 농사가 가능해 '겨울 채소 공장'이라고 불린다. 매년 12월 초가 되면 신선한 채소를 육지로 대량 공급, 겨울 채소 물가를 지켜왔다.

하지만 올해 장마와 연이은 태풍으로, 출하시기가 늦어져 최근에서야 물량이 안정화되기 시작했다.제주 겨울 채소 출하로 이달 중순부터는 전체 채소 가격 안정화가 될 것으로 이마트는 예상했다.

또한, 제주도를 대표하는 은갈치, 생참조기도 할인가에 준비했다. 생참조기 10마리를 8800원에, 제주 은갈치를 7980원에 판매한다. 올해 참조기는 ‘풍어(風魚)’라는 말을 쓸 수 있을 정도로 어획량이 크게 늘었다. 실제 한국해양수산개발원 수산업관측센터에 따르면, 11월 참조기 생산량은 1만3817t으로 10월 대비 30% 가량 증가했다. 평년에 비해서도 두 배 이상 많은 것으로 나타났다. 이마트는 선단 계약을 통해 생물(生物) 참조기 20t 물량을 선보일 예정이다. 생물 참조기지만 가격은 냉동 참조기 보다 저렴하다. 보통 같은 사이즈 제주 냉동 참조기 한 마리 판매가가 1480원인 것을 고려하면, 약 40% 저렴한 가격이다.

제주 고당도 감귤 3.4kg도 1만900원에 판매한다. 황금향 역시 행사를 진행한다. 무농약 제주 황금향 1.2kg를 11일부터 13일까지 기존 가격 대비 약 30% 할인한 7980원에 판매한다.

농촌진흥청에서 자체 개발한 국산 감귤 품종 ‘윈터 프린스’도 처음으로 선보인다. 윈터프린스 1.5kg를 1만4900원에 판매한다. 윈터프린스는 성장이 빠른 온주 밀감과, 비교적 성장이 늦은 만감류의 특성을 모두 지닌 신 품종이다. 온주 밀감처럼 과즙이 풍부하고 과육이 부드러우면서도, 만감류 황금향보다 당도가 높다.

키위도 제주도산으로 내놓는다. 프리미엄키위 브랜드 제스프리가 올해 제주도에서 첫 수확한 '제주 골드키위'를 1팩(8-12입) 1만2800원에 판매한다.

