금남시장 일대 재정비…"옥수·금호동 생활서비스 강화"

[아시아경제 임온유 기자] 서울시 성동구 금남시장 일대가 금호·옥수동 등 배후주거지를 위한 생활서비스 강화를 위해 재정비된다.

서울시 9일 도시건축공동위원회를 개최하고 금호지구중심 지구단위게획구역 및 계획결정안을 수정가결했다고 10일 밝혔다.

해당 구역은 성동구의 서측 지역을 담당하는 지구중심으로 금남시장을 포함하고 있다. 인근에 금호·옥수동 등 다수의 공동주택 단지가 분포돼 있어 배후주거지 지원을 위한 생활서비스기능 강화가 필요한 지역이다.

이번 지구단위계획 재정비는 금남시장 정비의 지침을 제시하고, 구역 내 블럭별 특성을 고려한 지역활성화 및 자발적 정비여건 마련을 위한 불필요한 규제 개선 등을 위해 추진됐다.

내년 실효 예정인 장기미집행시설 도로 1개소를 폐지하고 공동개발 계획을 변경하며, 제한적 주차장 설치기준 완화구역 신설 및 건축한계선 조정을 통해 이면부 교통체계를 개선하는 내용을 포함하고 있다.

서울시 관계자는 “이번 금호지구중심 지구단위계획구역의 재정비를 통해 보다 활기한 근린상업중심지를 조성하고 생활권 내 마중물로서 주변지역으로 파급효과를 줄 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

