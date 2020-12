‘어촌뉴딜 300’ 충남 9개 마을 선정…2023년까지 507억원 투입

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남지역 9개 마을이 해양수산부의 ‘어촌뉴딜 300’ 공모사업에 선정됐다. 선정된 마을은 내년부터 2023년까지 총사업비 507억원을 들여 마을환경 개선 사업을 추진할 수 있게 된다.

10일 충남도에 따르면 어촌뉴딜 300에 선정된 마을은 ▲보령 원산도항 ▲서산 창리항 ▲당진 용무치항 ▲홍성 죽도항 ▲태안 마검포항·황도항(이상 신규 선정) ▲보령 녹도항·삽시도항·월도항(여객선 기항지 개선 사업 대상)이다.

이들 마을은 내년부터 예산을 지원받아 여객지 기항지 개선과 어항 안전시설 정비, 어민 복지공간 조성, 관광편의시설 확충, 생활 기반시설 구축, 바다 생태체험장 조성 등을 추진하게 된다.

특히 내년에는 총사업비의 25%가량을 투입해 기본 및 실시설계를 마무리한 후 착공까지 이뤄질 수 있게 한다는 것이 도의 계획이다.

도는 어촌뉴딜 300 사업으로 교통이 열악한 섬과 육지 간 해상 교통편의성을 높이고 어촌 접근성과 정주여건 개선, 주민 소득 증대 및 어촌경제 활성화 등 효과가 발생할 것으로 기대한다.

김종섭 도 수산자원과장은 “어촌뉴딜 300에 선정된 마을이 애초 계획한 사업을 차질 없이 추진해 주민 삶의 질을 높일 수 있도록 돕겠다”며 “또 차후에 진행될 공모에서도 가시적 성과를 낼 수 있도록 최선을 할 것”이라고 말했다.

한편 도내에선 지난해와 올해 태안, 보령 등 6개 시·군 20개 마을이 어촌뉴딜300 사업에 선정돼 관련 사업을 진행 중이다. 이들 마을에 대한 투입 예산은 총 1903억원에 이른다.

